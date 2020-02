Baiocchini: “IbrahimoviÄ‡ a parte, ma recupererÃ . Dubbi in difesa per Pioli”

Baiocchini: “Ibrahimović a parte, ma recupererà. Dubbi in difesa per Pioli”

Emanuele Baiocchini, intervenuto su “Sky Sport 24” fa il punto sul Milan in vista del Derby. Ibrahimović, fermato da un problema al polpaccio, prova il recupero. Dubbi in difesa per Pioli. A centrocampo tornerà Bennacer al fianco di Kessie.

DUBBI – Zlatan Ibrahimović si è allenato a parte anche oggi, ma dovrebbe recuperare per il derby di domenica. Dubbi in difesa per Stefano Pioli. Le ultime sul Milan da Emanuele Baiocchini: «Per la formazione si va verso un ritorno al passato recente. Ovvero la sfida contro il Brescia. Ibrahimović non si è allenato ne ieri ne oggi con la squadra, ma dovrebbe tornare in gruppo già da domani per essere a disposizione di Pioli in vista del derby. Al fianco dello svedese dovrebbe agire Leao. A centrocampo tornerà Bennacer, che ha scontato la squalifica. Al suo fianco dovrebbe agire Kessie, con Chalanoglu dirottato sulla fascia sinistra. Dietro dubbi: Kjaer sta bene, va in ballottaggio con Musacchio. Si giocano il posto, sulla destra, anche Conti e Calabria».