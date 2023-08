Pavard, ci siamo quasi. Occasione già in Inter-Fiorentina? – SM

Sta per essere ufficializzato il nuovo acquisto dell’Inter, Benjamin Pavard. Inzaghi potrebbe subito utilizzarlo in Inter-Fiorentina, prossima sfida di campionato a San Siro.

ESORDIO – In queste ore Benjamin Pavard sta ultimando l’iter che lo condurrà dritto verso l’ufficialità con l’Inter. Il calciatore ha lasciato da poco il CONI, ottenendo l’idoneità sportiva. Manca solo la firma sul contratto e poi Simone Inzaghi potrà finalmente contare su un’altra fondamentale pedina. Alla prossima partita nerazzurra mancano ancora tre giorni, durante i quali il difensore potrà allenarsi con i nuovi compagni. Dunque, non è escluso, come spiega SportMediaset che Pavard possa fare il suo esordio già in Inter-Fiorentina, in programma per domenica prossima alle ore 18:30. Quel che è certo è che l’allenatore piacentino adesso potrà avere a disposizione una nuova alternativa a Matteo Darmian, che potrà ora rifiatare o essere utilizzato in un altro ruolo.

Fonte: SportMediaset – Gabriele Cattaneo