Pavard-Inter, quanta attesa! Quando sarà a disposizione di Inzaghi − CdS

Pavard è arrivato all’Inter e freme per mettersi a disposizione di quella che sta diventando la sua nuova squadra. Il piano di Simone Inzaghi.

DISPOSIZIONE − Benjamin Pavard è arrivato a Milano e oggi in mattinata svolgerà le visite mediche. Nel pomeriggio arriverà in sede per firmare il suo contratto con l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore già oggi sarà ad Appiano Gentile e si allenerà in solitaria (il resto della squadra si riunisce già questa mattina). Se i problemi alla schiena che non gli hanno permesso di allenarsi con il Bayern Monaco saranno smaltiti, Pavard sarà già in panchina con la Fiorentina. Nessun dubbio invece per il Derby della Madonnina: ci sarà il 16 settembre contro il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno