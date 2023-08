Pavard, il programma della giornata! Atteso ad Appiano Gentile − TS

Pavard ha un programma ben strutturato, al seguito dell’Inter, per la giornata di oggi. Ci siamo! Ecco quando è atteso ad Appiano Gentile.

PROGRAMMA − Benjamin Pavard è finalmente arrivato a Milano: l’Inter non aspettava altro che il suo nuovo “interista”! Oggi svolgerà prima le visite mediche con club e al CONI e poi si recherà in sede per firmare il suo nuovo contratto. Nel pomeriggio, come riferito da Tuttosport, andrà anche a svolgere il primo allenamento personalizzato ad Appiano Gentile. Perché personalizzato? Solamente perché la squadra si allenerà in mattinata e per tempistiche non si troveranno allineati in questo primo giorno.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini