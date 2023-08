Lukaku dimentica l’Inter e trova chi lo ‘osanna’: Roma innamorata − CdS

Lukaku torna a trovare ‘pane per i suoi denti’: dimentica l’Inter visto che ha di nuovo chi può osannarlo. Roma impazzita per il belga.

OSANNARE − Romelu Lukaku è tornato in Italia e in Serie A. Non all’Inter ovviamente, ma neanche alla Juventus con cui ha avuto i contatti che hanno convinto il club nerazzurro a chiudere qualsiasi porta. L’attaccante è arrivato ieri in un Ciampino gremito: i tifosi della Roma hanno dato il meglio di sé, pazzi d’amore per il suo «Nuovo Re», come si legge sul Corriere dello Sport. C’è addirittura, sottolinea il giornale sportivo, chi ha chiuso la propria attività con la motivazione: «Chiuso per Lukaku». Insomma, l’entusiasmo è alle stelle per il belga che ha già da un pezzo dimenticato l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi e Chiara Zucchelli