Parma-Inter, ballottaggio Mihaila-PellÃ¨. Karamoh titolare – SM

Parma-Inter, ballottaggio Mihaila-Pellè. Karamoh titolare – SM

Condividi questo articolo

Yann Karamoh – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Parma-Inter è in programma questa sera alle 20:45. I gialloblù cercano importanti punti salvezza tra le mura amiche. D’Aversa, tecnico degli emiliani, potrebbe puntare su Pellè. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Si avvicina il fischio d’inizio di Parma-Inter. I gialloblù, guidati da D’Aversa, sono alla disperata ricerca di punti pesanti per la rincorsa alla salvezza. Il tecnico del Parma, per la sfida ai nerazzurri, dovrà fare a meno di Conti, Cornelius e di Gervinho. Gli emiliani, quindi, dovrebbero schierarsi con un 4-3-1-2 con Sepe in porta. Difesa composta da Osorio e Valenti in mezzo e Iacoponi e Pezzella sugli esterni. Centrocampo robusto con Brugman, Hernani e Kurtic con Kucka che agirà da trequartista. In attacco ci saranno Pellè, al rientro dall’esperienza in Cina, e l’ex Karamoh.