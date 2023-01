Parma, allenamento alla vigilia dell’Inter. Ma non l’ultimo: il programma

Altro allenamento in casa Parma alla vigilia della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma domani a San Siro. Non si tratta però dell’ultimo allenamento degli emiliani in vista della partita contro i nerazzurri: prevista domani la rifinitura prima della partenza.

PENULTIMO ALLENAMENTO – Si avvicina per il Parma il momento di affrontare l’Inter a San Siro nella sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Penultimo allenamento oggi prima della partita, con la squadra di Fabio Pecchia che ha svolto esercitazione tattica e tecnica per poi chiudere con una partita a campo ridotto. Ultimo allenamento previsto domani mattina, quando i crociati sosterranno la rifinitura al mattino prima della partenza in direzione Milano.