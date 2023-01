Inter, sfuma un obiettivo per il centrocampo: cessione ufficializzata

Sfuma un obiettivo per il centrocampo dell’Inter del futuro. Secondo le notizie che arrivano dal quotidiano argentino Diario Olé, infatti, il Racing ha ceduto Carlos Alcaraz al Southampton.

OBIETTIVO SFUMATO – Uno degli obiettivi a lungo accostati all’Inter per il centrocampo del futuro è sfumato. Si tratta di Carlos Alcaraz del Racing che, come ufficializzano in Argentina, si trasferirà al Southampton. Accettata l’offerta di 14 milioni di euro più un milione di bonus e il 15% di una futura cessione, con il giocatore che andrà a firmare un contratto fino al 2027.