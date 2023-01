Inter senza Lukaku, più spazio per Correa! Col Parma chance importante

L’Inter sfiderà il Parma domani sera a San Siro. E lo farà senza Lukaku, ancora alle prese con problemi fisici. Per il match di Coppa Italia potrebbe trovare spazio dal 1’Joaquin Correa. Per l’argentino ennesima occasione da non sprecare

CHANCE – Joaquin Correa è reduce da una prestazione estremamente negativa contro il Napoli. L’argentino, contro la squadra di Spalletti, ha perso diversi palloni banali e, nei 20′ concessi da Inzaghi, non è riuscito né ad incidere né a creare spunti interessanti in chiave offensiva. L’ennesimo stop di Lukaku, fermato da un problema fisico, può però rappresentare una chance per il “Tucu”. Quasi certamente, contro il Parma, anche per la logica delle rotazioni visto il calendario pregno di impegni, Correa potrebbe trovare spazio dal 1′. L’ennesima chance per l’argentino che dovrà farsi trovare pronto.

NON FALLIRE – All’argentino serve una scossa. Una prestazione positiva contro il Parma, magari accompagnata da un gol o un assist, può revitalizzare un calciatore che è sempre apparso molto sensibile ai mugugni dell’ambiente, che certamente da un calciatore delle sue qualità si aspetta di più. Anche in virtù delle condizioni fisiche precarie di Lukaku, per Inzaghi poter contare su un Correa di alto livello rappresenterebbe un’arma in più per il prosieguo della stagione. Riuscirà l’argentino a fare la differenza?