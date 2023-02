Orsolini assente in allenamento, rischia contro l’Inter? Thiago Motta spera – CdS

Riccardo Orsolini ieri era assente in allenamento dopo i primi due giorni di allenamento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, è sotto controllo per il Bologna di Thiago Motta.

ASSENTE – Orsolini dopo essersi allenato con i compagni lunedì e martedì, ieri ha saltato l’allenamento con il Bologna a causa di un lieve stato febbrile. L’allarme per Thiago Motta dovrebbe rientrare già questa mattina, ma resta l’apprensione a tre giorni dalla sfida in casa con l’Inter. A Casteldebole però filtra ottimismo riguardo la sua presenza in campo, considerando già le assenze per infortunio di Marko Arnautovic e Zirkzee in attacco. Orsolini è chiaramente il giocatore che in questo momento vede più di tutti la porta, e le sue sei reti nelle ultime dodici partite lo dimostrano.

Fonte: Corriere dello Sport – Matteo Fogacci