Bucchioni: «Inter, a Porto non facile ma caparbietà. Lukaku meglio»

L’Inter è riuscita, come noto, a battere 1-0 il Porto con il gol a meno di cinque minuti dal 90′ di Lukaku. Bucchioni, su Radio Sportiva, commenta il successo di ieri sera avvertendo come non sia certo fatta la qualificazione.

PASSAGGIO DEL TURNO DA CONQUISTARE – L’1-0 sul Porto è un buon punto di partenza per cercare i quarti. Enzo Bucchioni però vede ancora tutto aperto: «L’Inter ha trovato una squadra dall’organico inferiore. È arrivata la vittoria quando gli altri erano in dieci, però c’è stata grande caparbietà. Una partita non facile, lo sapevamo: il Porto negli ultimi anni ha eliminato la Roma e la Juventus, è una squadra che ha un allenatore molto interessante e pragmatico che chiede il massimo dal punto di vista caratteriale. Questo 1-0 è arrivato con tanta sofferenza, con qualche difficoltà e momenti di calo di tensione. Poteva segnare prima, andare lì a difendere l’1-0 sarà complicato: la qualità di questa squadra la conosciamo tutti, a partire dal portiere di grandissima levatura. L’unica cosa che posso dire è che l’organico del Porto è inferiore all’Inter, che ha grandi giocatori. Romelu Lukaku fisicamente mi sembra stia meglio, se fra tre settimane arriva in condizione ottimale ci sono chances».