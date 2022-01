Nosotti: «Atalanta-Inter partita decisiva, ecco perché»

L’Inter questa sera vola a Bergamo per sfidare l’Atalanta. I nerazzurri sono attesi da una supersfida che potrà dire molto per il campionato e la stagione di entrambe. Ecco il pensiero di Marco Nosotti durante la puntata di Sky Sport 24.

DECISIVA – Sarà una partita non semplice, questo è poco ma sicuro. La sfida in trasferta all’Atalanta mette l’Inter di fronte a un grande scoglio, difficile da superare. La Dea è una delle migliori squadre d’Italia e una diretta concorrente per i primi posti. Ecco il pensiero di Nosotti. «Io credo che la partita sia decisiva perché l’Inter deve continuare nelle certezze e nei risultati e se superi questo esame batti una rivale diretta, una delle migliori del campionato. L’Atalanta è un squadra difficile. Se vince l’Atalanta invece riapre un po’ i discorsi».

Fonte: Sky Sport