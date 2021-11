Napoli, lavoro personalizzato per Manolas e Malcuit: recupero vicino? – CdS

Prosegue il recupero di Manolas e Malcuit in vista della sfida contro l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, però, il Napoli non vuole forzare il rientro.

QUI NAPOLI – Prosegue il lavoro del Napoli in vista della sfida contro l’Inter. Lavoro personalizzato per Manolas e Malcuit, ma per non rischiare di rovinare la stagione, lo staff vuole essere prudente con i due giocatori. Presto i giocatori torneranno a disposizione di Luciano Spalletti e si alleneranno con il resto del gruppo, nuovi aggiornamenti nel corso di questa settimana. Intanto Osimhen e Anguissa mandano segnali dalle rispettive nazionali: il primo ha segnato su rigore contro la Liberia, il secondo, invece, con il suo gol al Malawi si avvicina alla qualificazione in Qatar 2022. Prima di tornare a disposizione di Spalletti per la sfida contro l’Inter, a cinque giorni dalla sfida di San Siro i due ospiteranno rispettivamente Costa D’Avorio e Capo Verde.

Fonte: Corriere dello Sport – Ant. Gio.