Dumfries gioca titolare in Montenegro-Olanda ed è tra i migliori

Montenegro-Olanda ha visto titolare Dumfries. Il terzino è stato tra i migliori della sua nazionale, e ha trovato un assist nel pareggio finale.

PROVA POSITIVA – Van Gaal continua a dare fiducia a Dumfries. L’olandese col Montenegro è partito titolare come terzino destro, giocando di fianco al suo compagno all’Inter de Vrij. Secondo i rating di Whoscored l’esterno è stato il secondo migliore dell’Olanda per rendimento. Una prestazione sicuramente confortante, in primo luogo per la confidenza del giocatore.

PRESENTE NELLE DUE FASI – Dumfries come detto ha giocato da terzino destro, proponendosi sia nell’impostazione bassa che poi in fase offensiva verso l’area avversaria. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

La proiezione offensiva è evidente, ma non sconsiderata. I tocchi del numero 22 sono 77, quinto valore più alto della squadra, rappresentati in quest’altra grafica sempre di Whoscored:

L’esterno ha prodotto 61 passaggi, trovando anche l’assist per il momentaneo 2-0, con anche 2 dribbling. Senza trascurare la fase difensiva: al suo attivo un salvataggio, 3 intercetti, 4 respinte, tutti valori al top dell’Olanda. Insomma, Dumfries con la sua nazionale può ricostruirsi a livello di fiducia.