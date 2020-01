FOTO – Napoli-Inter, svelata la maglia! Confermato Sanchez e altri due

Condividi questo articolo

Napoli-Inter andrà in scena questa sera allo stadio San Paolo per la prima partita del 2020 dell’Inter di Antonio Conte, in questo momento seconda a tre punti della Juventus che oggi ha vinto contro il Cagliari. Di seguito le immagini che arrivano direttamente dallo spogliatoio nerazzurro: svelata la maglia con il quale la squadra oggi scenderà in campo a la presenza ufficiale di tre giocatori dell’Inter ufficialmente recuperati, tra questi anche Alexis Sanchez come mostrato ieri (vedi articolo).

DALLO SPOGLIATOIO – Napoli-Inter questa sera andrà in scena al San Paolo per la prima del 2020, c’è grande attesa per l’Inter di Antonio Conte, chiamata a rispondere alla vittoria casalinga della Juventus contro il Cagliari. Intanto dallo spogliatoio il club nerazzurro attraverso un post pubblicato nei social svela la maglia con cui la squadra scenderà in campo, ovvero la terza, e la presenza e quindi il recupero confermato di Alexis Sanchez, Nicolò Barella e Stefano Sensi.