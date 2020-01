FOTO – Sanchez partito per Napoli, torna tra i convocati. Inter, che sorrisi!

Condividi questo articolo

Sanchez è stato a lungo ai box a causa di un infortunio alla caviglia, ma ora è pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte. Come riporta il profilo dell’Inter su Twitter, in attesa dei convocati contro il Napoli, il cileno è in viaggio con la squadra. Di seguito le foto

UN’ARMA IN PIU’ IN ATTACCO – Alexis Sanchez è tornato! In attesa della forma migliore, il cileno è a disposizione di Conte in vista dell’importante match contro il Napoli. L’ex Arsenal con ogni probabilità partirà dalla panchina, ma può finalmente considerarsi recuperato. Come è possibile notare dalle foto pubblicate dall’Inter, sono tanti i sorrisi tra i nerazzurri. Ecco il post del club.