Ilicic pensa giÃ  all’Inter: “Parma? Bella partita ma testa alla prossima”

Ilicic pensa già all’Inter: “Parma? Bella partita ma testa alla prossima”

Josip Ilicic al termine di Parma-Atalanta terminata con il punteggio di 5-0 dopo il pokerissimo del 2019 rifilato al Milan, ai microfoni di “Dazn” ha detto la sua riguardo il momento suo e della squadra, pensando già alla prossima partita contro l’Inter.

TESTA ALLA PROSSIMA – Josip Ilicic è contento per il secondo 5-0 consecutivo dopo quello al Milan, ma pensa già alla prossima sfida contro l’Inter in programma sabato prossimo: «Voglio giocare ogni partita, mi sto divertendo tanto. Non conta contro chi gioco, rispetto tutte le squadre. Pensiamo però all’Inter, oggi è stata una bella partita però pensiamo alla prossima sfida».

Fonte: Dazn.