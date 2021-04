Napoli-Inter, Perisic recuperato: Conte a sinistra confermerà Darmian?

Napoli-Inter, Ivan Perisic recuperato ma Antonio Contre potrebbe continuare a premiare Matteo Darmian concedendogli una maglia da titolare sulla fascia sinistra.

PERISIC RECUPERATO – Napoli-Inter, Antonio Conte recupera qualche pezzo fondamentale per questo finale di stagione e in particolare in vista della prossima sfida di campionato, in programma domenica alle 20:45. Ivan Perisic, infortunatosi al rientro dagli impegni con la sua Nazionale, è tornato a disposizione del mister e quindi arruolabile sulla fascia sinistra. L’ottima prestazione vista contro il Cagliari – quella di Matteo Darmian -, potrebbe far pensare al tecnico italiano di schierarlo, ancora una volta, sulla fascia sinistra. Contro i rossoblù l’esterno italiano si era visto a destra, al posto di Achraf Hakimi. Con l’ingresso del marocchino al minuto 69′, Darmian si è spostato a sinistra continuando a macinare metri e aiutando in entrambe le fasi.