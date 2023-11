Napoli-Inter, Osimhen scalpita. A sinistra? Una soluzione da ex − Sky

Accantonata la Champions League, ora si pensa a Napoli-Inter. Per il match del Maradona, Mazzarri potrebbe ridare spazio dal 1′ a Victor Osimhen.

ULTIME − Verso Napoli-Inter, big match della quattordicesima giornata di Serie A in programma per domenica alle 21. Victor Osimhen, che ha giocato qualche spezzone contro Atalanta e Real Madrid, scalpita per ritornare in campo dal primo minuto proprio contro l’Inter. A riferirlo l’inviato di Sky Sport 24 a Castelvolturno Francesco Modugno. Oggi giornata di riposo per i partenopei, che inizieranno a preparare la gara contro l’Inter domani. Per quanto riguarda l’emergenza a sinistra, viste le assenze di Mario Rui e Mathias Olivera – per entrambi oggi terapia – Mazzarri dovrebbe dare continuità all’ex Juan Jesus, dirottato a sinistra.