Napoli-Inter, zero sorprese a centrocampo: doppio play, un ritorno dal 1′

Napoli-Inter (domenica alle 20.45) non vedrà sorprese nel centrocampo nerazzurro. Antonio Conte ha in mente un solo ballottaggio al momento.

RITORNO – Napoli-Inter, posticipo della trentunesima giornata di Serie A, vedrà il ritorno dell’inscalfibile mediana nerazzurra. Nicolò Barella tornerà a governare sull’interno di destra, con Christian Eriksen a sostenere Marcelo Brozovic sulla sinistra. Si ricompatta così il centrocampo che in Italia domina da oltre due mesi: Antonio Conte ritrova al completo il reparto metronomo dell’intera squadra.

DUBBIO – L’unico dubbio della linea centrale che domenica affronterà il Napoli riguarda l’esterno, specialmente quello di sinistra. Sulla corsia destra con ogni probabilità tornerà titolare Achraf Hakimi. A sinistra Conte ha invece ancora un dubbio. Ashley Young ha ben figurato negli ultimi impegni con l’Inter, per non parlare di Matteo Darmian, match winner contro il Cagliari. Nel frattempo Ivan Perisic sembra aver recuperato, ed sarà di nuovo a disposizione del tecnico. Come in altre occasioni, Conte si terrà fino all’ultimo momento utile per sciogliere questo dubbio.