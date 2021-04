Napoli-Inter: Conte ha un solo dubbio. Perisic scivolato nelle gerarchie?

L’infortunio di Perisic, e l’esplosione di Darmian, potrebbero aver ribaltato le gerarchie a sinistra. Antonio Conte valuta l’unico ballottaggio di formazione per Napoli-Inter

SORPRESA – L’ottima prestazione di Matteo Darmian, contro il Cagliari, potrebbe spingere Antonio Conte verso la sua conferma in Napoli-Inter. Il tecnico nerazzurro è stato costretto a schierare prima Young, e poi l’ex Parma a sinistra, complice l’assenza per infortunio di Ivan Perisic.

SCARAMANZIA – Il croato è tornato in panchina proprio in occasione della sfida di domenica scorsa, decisa da una rete di Darmian su assist di Achraf Hakimi. Proprio questa potrebbe essere la coppia di esterni di Antonio Conte per Napoli-Inter. All’andata fu proprio Darmian a procurarsi il rigore decisivo.

GERARCHIE – La gara di domenica, contro i sardi, potrebbe aver ribaltato le gerarchie sulla corsia mancina. Ivan Perisic, che certamente verrà chiamato in causa a gara in corso, potrebbe partire inizialmente dalla panchina in Napoli-Inter. Occhio ovviamente anche alla posizione di Ashley Young, che però ha giocato titolare le ultime tre uscite consecutive. In ogni caso, Antonio Conte ha dimostrato di aver vinto la scommessa Darmian.