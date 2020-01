Napoli-Inter, le ultime: Bastoni piÃ¹ di Godin, panchina per Sensi – Sky

Napoli-Inter, le ultime: Bastoni più di Godin, panchina per Sensi – Sky

In collegamento dal San Paolo con gli studi di “Sky Sport”, Matteo Barzaghi e Massimo Ugolini hanno riportato gli aggiornamenti di formazione per quanto riguarda Napoli-Inter: Bastoni è in vantaggio su Godin, nessun altro dubbio per Conte

CASA INTER – Bastoni in vantaggio su Godin, Sensi in panchina. Sono queste le ultime notizie di formazione in casa nerazzurra a poche ore dall’inizio di Napoli-Inter. A centrocampo giocheranno titolari Brozovic, Gagliardini e Vecino, mentre sulle fasce agiranno Candreva e Biraghi. In attacco, ovviamente, la coppia Lautaro Martinez-Lukaku, che si ritrova dopo la squalifica dell’argentino nell’ultimo turno prima di Natale contro il Genoa. Solo un dubbio, dunque, per Antonio Conte, che vuole tenere il passo della Juventus dopo la vittoria dei bianconeri contro il Cagliari.

CASA NAPOLI – 40mila sono gli spettatori previsti al San Paolo per Napoli-Inter, numeri in crescita visto il momento delicato in casa azzurra. Per quanto riguarda la formazione, c’è un grosso dubbio in difesa per Rino Gattuso: con l’assenza di Koulibaly, dovrebbe giocare Luperto accanto a Manolas, ma è ipotizzabile anche Di Lorenzo nel ruolo di difensore centrale. In quel caso verrebbe schierato Hysaj nel ruolo di terzino. A centrocampo è recuperato Fabian Ruiz, ottima notizia per il tecnico partenopeo.

Fonte: Sky Sport.