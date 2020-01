FANTACALCIO – Inter, come gestire l’attacco in vista del mercato

Dopo giorni di meritato riposo nel corso di questa pausa natalizia i giocatori dell’Inter allenati da Antonio Conte sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile e sono pronti a sfidare il Napoli per la prima partita del 2020. Il fantacalcio invece non riposa mai, anzi! Tra le leghe si respira già aria di mercato. Ecco come gestire la tua rosa, in particolare l’attacco – chi svincolare e non – in vista del mercato di gennaio (QUI i difensori).

L’ATTACCO – È vero, l’Inter è la squadra che più di tutte ha mandato in gol diversi centrocampisti (QUI come gestire il tuo centrocampo), ma è anche vero che più della metà dei gol totali (36 in Serie A) sono arrivati dalla coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, rispettivamente a 8 e 12 gol in classifica marcatori. Non a caso la squadra nerazzurra oltre che che ad essere la miglior difesa del campionato, è anche il terzo miglior attacco. I due giocatori titolari sono stati chiamati a fare gli straordinari a causa degli infortuni del lungodegente Alexis Sanchez, e dell’incostante Matteo Politano, che oltre ad aver perso una maglia da titolare rispetto la scorsa stagione, ha subito qualche infortunio di troppo. La scelta su Alexis Sanchez al fantacalcio potrebbe essere più delicata che mai. Con un giovane come Sebastiano Esposito in rampa di lancio e la quasi certa cessione di Matteo Politano (possibile anche a gennaio), il futuro del cileno nelle vostre fantarose è ancora incerto. Salvo infortuni, la coppia d’attacco nerazzurra è già formata e non lascia spazio a possibili cambiamenti. Il consiglio però, come inizio stagione, è quella di puntare su Sebastiano Esposito come possibile scommessa, se acquistato ad una cifra inferiore ai 5 fantamilioni, o ancora meglio tenetelo senza svincolarlo. Dal mercato potrebbe non cambiare nulla, il nome di Olivier Giroud si fa sempre più insistente ma solo in caso di cessione dell’ex Sassuolo. In aumento le quotazioni di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez al fantacalcio – rispettivamente +8 e +4 rispetto il listone iniziale -. Con una fantamedia più che sufficiente (8), i due attaccanti dell’Inter rientrano di diritto tra le più prolifiche dell’intero campionato, dietro solo ai biancocelesti Ciro Immobile e Joaquín Correa (grazie ai 19 gol dell’italiano).