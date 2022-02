Napoli-Inter, Inzaghi sceglie D’Ambrosio in difesa. Dubbi in attacco – TS

Napoli-Inter è in programma domani alle 18. Non sarà della sfida Bastoni, assente per squalifica ed alle prese con un infortunio. Al suo posto ci sarà D’Ambrosio. Dubbi sul tandem d’attacco

PROBABILE – Napoli-Inter rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri, chiamati a riprendere la marcia dopo lo scivolone nel derby contro il Milan. Non sarà della partita Alessandro Bastoni, squalificato ed alle prese con un infortunio: al suo posto, Inzaghi, secondo il Tuttosport, dovrebbe affidarsi a Danilo D’Ambrosio, favorito su Dimarco e Darmian. Dubbi, invece, sul tandem d’attacco: accanto all’inamovibile Dzeko dovrebbe esserci Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina. Buone notizie, inoltre, dall’infermeria: Caicedo ieri ha parzialmente lavorato in gruppo e ci sono buone possibilità di averlo in panchina a Napoli.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport