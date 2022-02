Koulibaly non unico dubbio di Spalletti: la probabile formazione per Napoli-Inter – CdS

Koulibaly è appena rientrato in Italia e sembra non voler perdere per nessuna ragione Napoli-Inter. Nonostante la stanchezza fisiologica del centrale difensivo senegalese, Spalletti ne valuta l’utilizzo dal 1′. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, i dubbi di formazione sono essenzialmente due

PROBABILE FORMAZIONE – Il Napoli di Luciano Spalletti (vedi articolo) sta bene. Ed è pronto a sfidare l’Inter capolista. I dubbi di formazione sono ridotti a poche unità. Precisamente due. Ed entrambe legate a titolari rientrati dalla Coppa d’Africa. Si inizia dalla difesa, dove la candidatura del rientrante Kalidou Koulibaly è tale da poter rilevare subito l’ex Juan Jesus, in quest’ultimo periodo degno sostituto del fuoriclasse senegalese. Al centro della difesa Amir Rrahmani con Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce a copertura di David Ospina in porta. Come riportato dal collega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport oggi in edicola, a centrocampo con Fabian Ruiz è favorito Stanislav Lobotka, verso la conferma per rimpiazzare Frank Anguissa davanti alla difesa. Sulla trequarti l’ex Matteo Politano e il capitano Lorenzo Insigne ai lati con Piotr Zielinski in mezzo. In attacco Victor Osimhen, una certezza per il Napoli di Spalletti. Pertanto, Koulibaly (favorito su Juan Jesus) e Anguissa (in svantaggio rispetto a Lobotka) sono gli unici due dubbi da sciogliere per Napoli-Inter alla vigilia.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini

