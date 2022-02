Inzaghi e i 3 ballottaggi in vista di Napoli-Inter: un dubbio per reparto – CdS

Inzaghi ha già scelto la base della sua Inter, attesa dalla difficile trasferta di Napoli. Da decidere i completamenti in tutti i settori del campo. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, le scelte al momento sembrano quasi definite

TRE BALLOTTAGGI – Sono appena due i dubbi di Luciano Spalletti in casa Napoli (vedi probabile formazione). Uno in meno rispetto all’Inter, forse. In ogni reparto soliti ballottaggi della vigilia per Simone Inzaghi, che prima di tutto deve decidere chi schierare in attacco. I favoriti sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, con Alexis Sanchez inizialmente in panchina. A centrocampo spazio a Denzel Dumfries, che prenderà il posto di Matteo Darmian a destra. In difesa, invece, secondo il collega Adriano Ancona del Corriere dello Sport, a sostituire Alessandro Bastoni sarà Federico Dimarco (e non Danilo D’Ambrosio come risulta ai colleghi di Tuttosport, ndr – vedi articolo). Le scelte di Inzaghi per Napoli-Inter sembrano andare in questa direzione. In attesa di conferma, invece, il numero degli indisponibili, in base a Felipe Caicedo (vedi aggiornamento).

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

