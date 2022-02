Caicedo sta meglio e vede Napoli-Inter: ecco quando è atteso l’OK definitivo – CdS

Caicedo non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo con la maglia dell’Inter e spera di farlo già a Napoli. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la certezza non c’è ancora ma le possibilità sono alte

LA “QUINTA” PUNTA – Arrivano confortanti novità su Felipe Caicedo, che finalmente va verso la prima convocazione stagionale da calciatore nerazzurro. Ad Appiano Gentile, nella giornata di ieri, l’attaccante ecuadoriano ha svolto una parte della seduta di allenamento in gruppo. Come raccolto dal collega Adriano Ancona per il Corriere dello Sport odierno, dopo l’affaticamento agli adduttori, gli ultimi esami hanno dato un buon responso. La situazione di Caicedo verrà valutata dallo staff nerazzurro in maniera più approfondita soltanto oggi, visto che è in programma una seduta pomeridiana prima del volo. E Simone Inzaghi deciderà se convocarlo o meno, risparmiandogli in caso la trasferta napoletana con partenza prevista intorno alle ore 18:00 di oggi. Prima di quell’ora è previsto l’eventuale OK definitivo di Inzaghi. In caso di mancato recupero di Caicedo, l’Inter si presenterebbe a Napoli con quattro assenti per infortunio: Alessandro Bastoni (anche squalificato, ndr), Robin Gosens, Joaquin Correa e – appunto – il nuovo attaccante numero 88.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

