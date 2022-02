Inter, attesa per il recupero di Bastoni. Obiettivo rientro col Liverpool – TS

Alessandro Bastoni è uscito per infortunio nel corso di Inter-Roma. Il problema alla caviglia del difensore nerazzurro sembra meno grave del previsto: obiettivo rientro col Liverpool

RIENTRO – Alessandro Bastoni si è infortunato martedì nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia. Inizialmente, il problema alla caviglia riscontrato, sembrava più grave di quello che poi alla fine si è rivelato. Secondo il Tuttosport, infatti, ci sono possibilità che il difensore nerazzurro possa scendere in campo mercoledì contro il Liverpool in Champions League. Tutto dipenderà, scrive il quotidiano, dal dolore che Bastoni avrà alla caviglia all’inizio della prossima settimana: se il fastidio sarà gestibile, il difensore scenderà in campo per affrontare i “Reds”.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini