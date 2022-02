Napoli-Inter, il VAR salva doveri. Nessun rigore di Skriniar: la moviola – CdS

Napoli-Inter subito in salita per l’arbitro Doveri che nei primi minuti si perde un rigore e viene richiamato dal VAR. Skriniar, giusto non assegnare il rigore sul suo tocco. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Napoli-Inter, non si mette facile la partita per l’arbitro Doveri che già dopo qualche minuto viene richiamato dal VAR per il fallo di Stefan de Vrij su Osimhen: l’attaccante anticipa netto l’olandese che da dietro gli mette i tacchetti sul tallone. Nella ripresa, invece, giusto non assegnare rigore al Napoli in occasione del “tocco” di Skriniar con il braccio nettamente attaccato al corpo. Insigne protesta, ma è giusto non fischiare. Voto 6 per l’arbitro secondo il quotidiano romano.

Fonte: Corriere dello Sport