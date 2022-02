Zazzaroni: «Nonostante tutto l’Inter mi sembra più forte di Napoli e Milan»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale pubblicato questa mattina, ha parlato dell’Inter in campionato, reduce dalle sfide contro Milan e Napoli.

LOTTA SCUDETTO – Zazzaroni dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, continuando a credere nella forza dell’Inter: «Nonostante sia uscita con un solo punto dalle sfide con Milan e Napoli, l’Inter continua a sembrarmi inavvicinabile. È vero che nel primo tempo ha sofferto la gestione del pallone della squadra di Spalletti, ma lo è altrettanto che nel secondo si è mostrata superiore, aggressiva al punto da esporsi più volte alle ripartenze. L’Inter ha una convinzione e una sicurezza nel proprio gioco che le altre non hanno o non hanno ancora ritrovato: il Napoli e il Milan del primo mese e mezzo le possedevano, ma si sono viste ridotte dalle assenze. In giornata Pioli potrebbe ritrovarsi di nuovo al primo posto, pur se con una partita in più».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni