Napoli-Inter, Gagliardini in mezzo! Non l’unico cambio – CdS

Napoli-Inter andrà in scena domani alle ore 18. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Inzaghi dovrebbe effettuare diversi cambi rispetto alla semifinale di ritorno contro il Milan

SCELTE – Napoli-Inter è in programma domani sera alle 18. Per la sfida del “Maradona”, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe effettuare un ampio turnover vista la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì. In porta spazio ad Handanovic. In difesa turno di riposo per Acerbi e Darmian, con de Vrij e D’Ambrosio pronti a partire dal 1′. A centrocampo spazio per Gagliardini al posto di Calhanoglu. Attacco affidato alla coppia Lukaku-Correa. Di seguito la probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa

Fonte: Corriere dello Sport