Napoli-Inter, De Laurentiis fa visita alla squadra. Venerdì rifinitura speciale

Napoli-Inter è la sfida in programma sabato 13 giugno alle ore 21.00 al San Paolo, valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia (QUI le parole del ministro Speranza). Oggi la squadra di Gattuso ha ricevuto la visita del presidente De Laurentiis. Di seguito quanto riportato da “Rai Sport”

CARICA – Napoli-Inter si avvicina e Aurelio De Laurentiis ha suonato la carica a Castel Volturno: “Due ore a Castel Volturno, il tempo di motivare la squadra e parlare con Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. La visita di De Laurentiis è stata tutto fuorché a sorpresa. Tanti gli argomenti affrontati: stipendi e multe ma anche gli obiettivi da raggiungere. Spazio anche per i rinnovi di contratto, con Dries Mertens e Piotr Zielinski a un passo dall’annuncio. Praticamente scontato il rinnovo di Gattuso, che piace alla dirigenza e alla squadra.

RITMI ALTI – Intanto Gattuso spinge tantissimo in allenamento in vista di Napoli-Inter: “Il tecnico calabrese sta svolgendo sedute ad alta intensità, con ritmi sempre più simili a quelli di tre mesi fa. Venerdì seduta di rifinitura eccezionale al San Paolo, poi ritiro in un Hotel del centro per sentire più vicino il calore della gente”.