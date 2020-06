Eriksen, scatto su Sensi in vista di Napoli-Inter. Difesa: dubbio Conte – Sky

Sabato alle 21 l’Inter di Conte dovrebbe affrontare il Napoli in Coppa Italia (QUI le ultime sull’ufficialità). Ecco – secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport” – in vista della semifinale. Occhio ad Eriksen

DUBBI – «Oggi partitella di allenamento per l’Inter con le prove tattiche che aumentano. Il 3-4-1-2 con Eriksen trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez prende sempre più quota rispetto a Sensi. I dubbi riguardano anche la difesa dove oggi sono rientrati in gruppo D’Ambrosio e Bastoni. Differenziato solo per Vecino e Godin. Gli unici ad essersi allenati sempre in gruppo nel reparto difensivo sono stati Ranocchia e Skriniar quindi sicuramente uno dei due lo vedremo titolare. Quella di sabato sarà una vigilia diversa. Partenza direttamente sabato mattina con rientro immediato per l’Inter». Queste le ultime sui nerazzurri di Antonio Conte.