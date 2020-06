Speranza conferma: “Orientati a deroga per la Coppa Italia”. Date e orari

Condividi questo articolo

Venerdì e sabato si dovrebbero giocare le due semifinali di ritorno della Coppa Italia. Il 17 maggio è invece in programma la finale. Il condizionale presto potrà essere tolto per dare spazio all’ufficialità. A darne conferma il Ministro della Salute Speranza

DEROGA IN ARRIVO – Nel corso della sua informativa in Senato il Ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato come il Governo «sia orientato ad autorizzare lo svolgimento delle semifinali e della finale di Coppa Italia». In serata è infatti attesa la deroga sul DPCM che vieta lo svolgimento di manifestazioni sportive fino al 14 giugno.

ATTESA – Dopo questa deroga verranno quindi ufficializzate data e ora delle due semifinali che dovrebbero disputarsi venerdì sera alle 21 Juventus-Milan e il giorno successivo alla stessa ora con l’Inter di Antonio Conte impegnata contro il Napoli guidato da Gennaro Gattuso al San Paolo.