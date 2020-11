Nainggolan salta Sassuolo-Inter: il motivo dell’esclusione

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte domani pomeriggio in Sassuolo-Inter. Ecco il motivo dell’esclusione del belga per la partita che aprirà la nona giornata di Serie A alle ore 15 a Reggio Emilia.



INDISPONIBILE – “Radja Nainggolan non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter, gara valida per la nona giornata della Serie A TIM, a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra”.

Fonte: sito ufficiale Inter