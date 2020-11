Vecino verso il recupero: “Il peggio è passato, ora lo scatto finale”

Matias Vecino

Matias Vecino, a lungo assente dai campi a causa di grossi problemi fisici, sembra vicino al recupero. Il centrocampista uruguagio dell’Inter ha postato su instagram un video dei suoi esercizi di recupero con un messaggio che induce all’ottimismo sul suo pronto recupero

ORA SCATTO FINALE – Vecino sta procedendo nel suo programma di recupero. Al momento sembra essere a prescindere fuori dai piani dell’Inter, ma il giocatore prosegue senza apparentemente pensarci più di tanto: «Desidero ringraziare l’Istituto Cugat e Fisiobox per tutto questo tempo insieme. E’ stato un piacere lavorare con voi in questa fase di recupero. Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione. Il peggio è passato, adesso mi aspetta lo scatto finale e tornare presto in campo».