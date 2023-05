Moviola Verona-Inter: finalmente vittoria con Orsato! Check su 0-6

Verona-Inter ha avuto Orsato come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-6. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Schio, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA VERONA-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Orsato voto 6. Per l’Inter si interrompe una striscia negativa lunghissima con lui arbitro: non vinceva dal 25 aprile 2015, 2-1 contro la Roma. Dopo un minuto e mezzo, regolamento alla mano, potrebbe anche starci un rigore: manata, per quanto involontaria, di Federico Ceccherini sul volto di Lautaro Martinez. Vero che non se ne accorge, ma non conta per la valutazione. Lo stesso difensore del Verona è graziato dal giallo al 26′, quando prende in pieno Federico Dimarco a palla già scaricata. Un battibecco con Marcelo Brozovic porta all’intervento duro di Simone Inzaghi sullo 0-2, per evitare problemi. Nel frattempo segna Edin Dzeko su recupero di Henrikh Mkhitaryan su Adrien Tameze giudicato regolare: va a contrasto.

MOVIOLA VERONA-INTER, SECONDO TEMPO – La partita scorre via senza grossi problemi, visto il risultato e il fatto che l’Hellas preservi i suoi uomini migliori arrendendosi. Regolare di molto la posizione di Lautaro Martinez quando firma lo 0-4 al 55′, sull’assist di Marcelo Brozovic. Orsato dà due minuti di recupero, piuttosto inutili visto il punteggio e il fatto che non ci fosse più partita dal 38′. E proprio nel secondo arriva la doppietta di Lautaro Martinez, che rende il punteggio tennistico. C’è un lungo check, tanto che si riprende a giocare con fischio finale al 94′: non c’è però né fuorigioco del Toro né un tocco di mano di Raoul Bellanova al momento dell’assist. Si chiude senza nemmeno un ammonito in tutta la partita, una particolarità: a Orsato non capitava dal 3 settembre 2020, in Germania-Spagna.