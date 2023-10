Moviola Torino-Inter: Marchetti dà rigore al secondo tentativo

Torino-Inter ha avuto Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA TORINO-INTER, PRIMO TEMPO – Matteo Marchetti voto 5,5. Non convince, soprattutto nella gestione degli episodi principali della partita. Fino al 45’ non succede nulla sia in campo sia a livello di situazioni. Al 23’ rischia Adrien Tameze con un fallo su Lautaro Martinez, l’arbitro lo redarguisce soltanto. Per il resto niente da segnalare.

MOVIOLA TORINO-INTER, SECONDO TEMPO – Appena iniziata la ripresa il grave infortunio di Perr Schuurs, per il quale si teme un lungo stop. Succede al 48’, con un contrasto (e niente di più) con Hakan Calhanoglu dove il difensore del Torino mette male l’altra gamba, non quella con cui va a duello. Il fallo è peraltro discutibile, Nicolò Barella sta partendo palla al piede e quando Marchetti fischia va a protestare con forza prendendosi l’ammonizione per proteste. Il raddoppio di Lautaro Martinez è regolarissimo, segna di fatto con la spalla e di certo non con il braccio. Poco dopo rischia tantissimo Saba Sazonov (subentro disastroso il suo), che calcia palla e Lautaro Martinez per quello che molte volte è diventato rigore senza discussione. Marchetti fa proseguire, l’Inter rischia di segnare con Denzel Dumfries contrastato anche qui da Sazonov. L’Inter butta il pallone chiedendo l’intervento del VAR, che non arriva. Negato un angolo clamoroso a Stefan de Vrij, con ultimo tocco di Samuele Ricci e Marchetti lì davanti. Giallo a Karol Linetty all’80’, per aver fermato Hakan Calhanoglu. Sei minuti di recupero evitabili (ed eccessivi), nel terzo arriva il rigore (netto e indiscutibile) di Ivan Ilic che prende Henrikh Mkhitaryan e non il pallone.