Juric: «Torino da applausi. Per 60′ l’Inter ha tirato poco e niente!»

Nonostante la sconfitta rimediata in casa contro l’Inter, Juric non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore del Torino in conferenza stampa.

SODDISFATTO – Ivan Juric, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di Torino-Inter, si dice soddisfatto della prova della propria squadra: «Torino è una piazza dove si sono fatti due anni fantastici in crescendo. Quest’anno ci si aspettava ancora di più. Per me la squadra oggi è stata da applausi. Poi ci sono stati momenti delle partite in cui quest’anno non ha fatto bene e dove quella crescita che c’è stata a livello di gioco si è fermata. Sappiamo che perdiamo Schuurs, che sarà difficilissimo da sostituire perché non abbiamo neanche Djidji e Zima bisogna vedere come va. Però questa mi ha dato grande fiducia a livello di gioco. Torino è una piazza bella ed esigente, che si aspetta di più e in un certo senso è giusto così, non accontentarsi della mediocrità. Però chiedere di più può portare anche fuori giri. Anche l’anno scorso pur facendo 53 punti non c’era soddisfazione in quel senso là. Però il Torino deve lavorare per fare di più».

POCHI PERICOLI – Juric continua: «Oggi abbiamo fatto difesa a 4 con modifiche. Sono uscite tantissime cose buone e positive. I giocatori hanno capito cosa dovevamo fare e lo hanno eseguito molto molto bene. In fase difensiva per 60 minuti ricordo pochi pericoli dell’Inter. Sappiamo che è un grande squadra e ha tirato veramente poco e niente. Poi con l’uscita di Schuurs tutto è diventato più difficile e siamo mancati negli ultimi 30 metri. Adesso lavoreremo partita per partita e ci stiamo aprendo a nuove soluzioni. Oggi abbiamo visto che possiamo fare molto bene giocando a quattro. Mi ha soddisfatto molto il comportamento dei giocatori e vedremo la prossima».