Moviola Inter-Torino: su Sanabria Ayroldi esagera come con Brozovic

Inter-Torino ha avuto Ayroldi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Molfetta, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-TORINO, PRIMO TEMPO – Giovanni Ayroldi voto 6. Arbitra molto bene per quarantacinque minuti, poi un po’ si perde. Lascia correre favorendo il gioco, come al 22′ quando c’è troppo poco per dare rigore quando Antonio Sanabria cade in area appena sfiorato da Matteo Darmian. Al 40′ azione confusa nell’area del Torino, arriva un fischio contro l’attacco per un tocco di Milan Skriniar su Sasa Lukic: fallo ingenuo. Chiede una punizione dal limite Demba Seck cadendo a contrasto con Hakan Calhanoglu, ma non c’è niente. L’attaccante granata poi a terra tocca di mano, il fallo è suo.

MOVIOLA INTER-TORINO, SECONDO TEMPO – Al 50′ primo episodio grosso: Sanabria sbraccia e prende in pieno volto Calhanoglu, per Ayroldi è rosso diretto. Esagerato: più che vigoria sproporzionata (o gioco violento) è imprudenza, giusto il richiamo del VAR a cambiare il colore del cartellino. Cinque minuti dopo però altro errore, fischiando un fallo al limite dell’area a Federico Dimarco che interviene in maniera corretta per fermare Karol Linetty. Al massimo poteva essere irregolare quello in precedenza di Nicolò Barella su Nikola Vlasic, ma era qualche metro più indietro. A farne le spese è Marcelo Brozovic, ammonito (proteste l’unica spiegazione). Giallo anche a Lukic al 68′, trattenuta su Calhanoglu. Chiede un rigore l’Inter al 71′, ma Alessandro Buongiorno ha le mani dietro la schiena sul cross di Matteo Darmian. Gol di Brozovic regolarissimo: lo tengono in gioco almeno in tre sull’assist di Barella. Recupero allungato a sette minuti per uno scontro fra Emirhan Ilkhan e Stefan de Vrij (fallo del primo).