VIDEO – Napoli-Spezia 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Spezia, anticipo della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



LA SCELTA PREMIATA – Napoli-Spezia 1-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Il Napoli va in testa in attesa delle altre partite. Dopo lo spettacolare 4-1 al Liverpool “solo” un gol allo Spezia, ma pesantissimo per come è arrivato. Subito pericolosissimo Khvicha Kvaratskhelia, al 6’ numero su Ethan Ampadu e tiro murato. Ci riprova il georgiano anche al 24’, ma Bartlomiej Dragowski blocca. Lo Spezia appare al 41’, con un bel destro di Emmanuel Gyasi sul quale si oppone Alex Meret con un bell’intervento. Dopo quaranta secondi della ripresa è André Frank Zambo Anguissa a impegnare Dragowski, che all’ora di gioco alza sopra la traversa un tiro potente dal limite di Piotr Zielinski. Sorprende la scelta di Luciano Spalletti di togliere al 67’ Kvaratskhelia, mettendo al suo posto Giovanni Simeone. Cinque minuti dopo Spezia pericolosissimo, con un errore di Mario Rui che tocca male di testa indietro per Meret, Jakub Kiwior lo scavalca ma Amir Rrahmani salva sulla linea. A cinque minuti dal 90’ corner di Zielinski, Dragowski esce a vuoto e Hirving Lozano a porta vuota di testa prende solo l’esterno della rete. Lo 0-0 regge fino all’89’, poi Lozano si rifà: cross basso da destra, buca Gianluca Gaetano ma dietro di lui Giacomo Raspadori col destro segna. Esultanza sfrenata sia per lui, che non aveva azzeccato nulla in precedenza, sia per Spalletti in panchina. Quest’ultimo viene espulso per aver ecceduto nei festeggiamenti.

Video con gli highlights di Napoli-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.