Moviola Inter-Sassuolo: Massimi cambia rigore con fallo in attacco

Inter-Sassuolo ha avuto Massimi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Termoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SASSUOLO, PRIMO TEMPO – Luca Massimi voto 5. Ha un impatto pressoché nullo sul suo risultato, ma di certo non si può parlare di prestazione eccelsa. Al 22′ intervento disperato in scivolata di Matteo Darmian per fermare Andrea Pinamonti lanciato a rete, bravo a prendere il pallone un attimo prima altrimenti sarebbe stata espulsione per fallo con chiara occasione da gol. C’è un lungo check per verificare che sia così, poi si riparte. E si attende – senza che nessuno capisca il motivo – anche in occasione dell’1-0 di Denzel Dumfries, nonostante non ci possa essere nulla di particolarmente strano.

MOVIOLA INTER-SASSUOLO, SECONDO TEMPO – Chiede un rigore l’Inter al 70′ quando Andrea Consigli mura Davide Frattesi, ma lo fa in maniera regolare. Quando si ferma il gioco ammonito Simone Inzaghi per proteste. L’unico cartellino per un giocatore lo prende Matheus Henrique al 74′, che lancia via il pallone per evitare che l’Inter batta velocemente una rimessa. All’80’ conclude Lautaro Martinez, Martin Erlic para e la palla esce: sarebbe rigore netto, invece è punizione per il Sassuolo. Perché? Perché secondo Massimi prima dell’evidente fallo di mano Alexis Sanchez spinge Matheus Henrique in maniera irregolare. In realtà quest’ultimo, appena sfiorato, si lancia come se qualcuno gli avesse sparato dagli spalti. Protesta Denzel Dumfries all’87’, ma Marcus Pedersen respinge di testa una sua deviazione. Fuorigioco ridicolo (era mezzo metro buono) a Francesco Acerbi al 92′, con parata di Consigli. E non aumenta il recupero (6′), nonostante perdite di tempo e un’azione fermata per fuorigioco di Armand Laurienté dopo aver atteso troppo.