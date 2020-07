Moviola Inter-Fiorentina: Barella chiede rigore alla fine. Candreva offside

Inter-Fiorentina ha avuto Piero Giacomelli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Trieste, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA – Piero Giacomelli voto 6.5. Partita insolitamente fisica, ma risolta senza particolari situazioni. Dopo dieci minuti Antonio Candreva è in fuorigioco all’inizio di un’azione chiusa da un tiro di Nicolò Barella parato da Pietro Terracciano: avesse segnato sarebbe intervenuto il VAR. Alla mezz’ora Martin Caceres entra in anticipo, poi rifila un pestone a Danilo D’Ambrosio: c’era fallo, invece arriva solo la rimessa. L’unico vero errore è in chiusura di primo tempo, con un giallo a Franck Ribéry (fallaccio su Barella) quando si poteva lasciar correre perché Alexis Sanchez aveva preso il possesso. Giacomelli avrebbe dovuto ammonire il francese a fine azione. Candreva fa gol al 50′, ma sul cross di Ashley Young è in fuorigioco di almeno un metro: nessuna discussione. A un quarto d’ora dal termine Barella entra duro su Rachid Ghezzal: la Fiorentina chiede il rosso, ma non c’è piede a martello del centrocampista dell’Inter. Giusto il giallo da parte di Giacomelli, Barella era diffidato. Ultimo episodio da moviola di Inter-Fiorentina sempre con Barella, che chiede rigore all’80’: Gaetano Castrovilli non fa nulla di falloso.