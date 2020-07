Iachini: “Inter-Fiorentina, potevamo andare in vantaggio! Handanovic…”

Beppe Iachini dopo Inter-Fiorentina, terminata 0-0 a San Siro, ai microfoni di “Sky Sport” ha commentato la partita dicendosi rammaricato per l’occasione avuta gli ultimi minuti.

RAMMARICO – Beppe Iachini al termine di Inter-Fiorentina ha parlato così su Sky: «Siamo venuti qui dopo tre giorni di partite intense, inizialmente siamo partiti lentamente. Affrontavamo una squadra forte come l’Inter però ciò nonostante abbiamo tenuto bene il campo. Nel primo tempo abbiamo perso qualche pallone ma nel secondo tempo abbiamo attaccato bene l’area avversaria. In qualche circostanza è stato bravo anche Samir Handanovic da loro, ce la siamo giocata. C’è il rammarico soprattutto per gli ultimi dieci minuti perché potevamo andare in vantaggio. Questo è il nostro problema: in attacco dovremmo essere più cattivi».