Moviola SPAL-Inter: regolari i gol nerazzurri. Di Biagio chiede rigore

SPAL-Inter ha avuto Antonio Giua come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 0-4. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Olbia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SPAL-INTER – Antonio Giua voto 6. Mezz’ora senza cose da segnalare, poi deve mettere mano al cartellino per un intervento di Alessandro Bastoni in ritardo su Gabriel Strefezza: giallo giusto. Regolare il primo gol dell’Inter, con Antonio Candreva in gioco al momento dell’assist di Alexis Sanchez. Al 40′ chiede un rigore la SPAL, e in particolare Luigi Di Biagio: su sponda di Alberto Cerri (che controlla col petto) Strefezza anticipa l’uscita troppo lenta di Samir Handanovic e tocca il pallone, che va verso il fondo. Il successivo contatto è inevitabile, avviene a palla ancora in gioco quando il brasiliano non può più avere il possesso (per una giocata dove non era ancora stato disturbato). Il VAR conferma la decisione di Giua, che lascia correre. Nel primo minuto della ripresa giallo a Mirko Valdifiori, per un fallo evidente su Sanchez: era diffidato. Al 49′ su punizione di Cristiano Biraghi respinge Alessandro Murgia, qualche timida protesta ma il braccio è attaccato al corpo. Sullo 0-3 Sanchez parte da dietro sul cross di Biraghi, la moviola promuove anche il poker di Roberto Gagliardini che chiude SPAL-Inter al 73′, con un tocco a porta vuota su assist di Ashley Young: anche qui niente fuorigioco.