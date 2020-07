Pirola, gioia dopo l’esordio in SPAL-Inter: “Sogno diventato realtÃ !”

Pirola, gioia dopo l’esordio in SPAL-Inter: “Sogno diventato...

Pirola, gioia dopo l’esordio in SPAL-Inter: “Sogno diventato realtà!”

Esordio in Serie A con la maglia nerazzurra questa sera per il giovane Lorenzo Pirola, entrato nel finale di SPAL-Inter. Il giocatore ha voluto celebrare l’importante momento attraverso i suoi canali social ufficiali.

SOGNO REALIZZATO – Con l’ingresso in campo di questa sera durante SPAL-Inter al posto di Antonio Candreva, Lorenzo Pirola ha ufficialmente esordito in Serie A con la maglia nerazzurra. Un momento sicuramente da ricordare e da celebrare, come ha fatto il giocatore attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale: “Che bello, un sogno diventato realtà!”.