Mourinho, emergenza per Roma-Inter: azzardo a destra – Sky

EMERGENZA E AZZARDO – José Mourinho è alle prese con una vera e propria emergenza in vista della gara di sabato contro l’Inter. La Roma dovrà infatti fare a meno di Tammy Abraham, Stefan el Shaarawy e Rick Karsdorp. Quest’ultimo porterà a dover puntare su un azzardo sulla fascia destra, come riporta l’inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante. Queste le sue parole: «El Shaarawy che starà femro 2-3 settimane. Senza di lui da una parte e Karsdorp dall’altra, Mourinho dovrà virare su un 4-2-3-1 cambiando modulo. Manca un vice per l’olandese e per questo sabato vedremo Ibanez giocare basso, da terzino destro, ma di certo non è questo il suo ruolo».