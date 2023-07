Monza, vittoria in amichevole: Carboni sfiora il gol! Non l’unico ex Inter

Altra vittoria in amichevole per il Monza di Raffaele Palladino. Dopo quella di ieri con la Giana Erminio, i brianzoli oggi vincono 3-0 contro la Vis Pesaro. Sfiora il gol Valentin Carboni, ma non è l’unico ex Inter presente in campo. 7

IN AMICHEVOLE – Il Monza vince 3-0 contro la Vis Pesaro, quarta amichevole estiva dei giocatori allenati da Raffaele Palladino. Sblocca subito dopo appena tre minuti la partita Maric dal dischetto dopo un fallo subito da Gianluca Caprari. Proprio quest’ultimo, di tacco segna il gol del raddoppio, ma viene annullato. Al 20′, invece, sempre Caprari trova il secondo gol con un destro dalla distanza. Il 3-0 arriva al 38’, con Andrea Carboni che scambia con Maric e col sinistro infila nell’angolino. Maglia da titolare per Roberto Gagliardini, che resta in campo tutta la partita. Durante la sfida entra anche Valentin Carboni, che all’82’ sfiora il quarto gol con un bel sinistro a giro che finisce di poco fuori l’incrocio dei pali. Il Monza affronterà l’Inter alla prima giornata di Serie A 2023-2024 sabato 19 agosto alle 20:45.