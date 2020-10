Milan: l’esito dei tamponi dei nazionali. Pioli, dubbio in vista dell’Inter – Sky

Stefano Pioli Milan

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Milan. Manuele Baiocchini di “Sky Sport” ha quindi parlato di come i rossoneri di Stefano Pioli si stanno avvicinando alla sfida contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte

ULTIME – Buone notizie in casa Milan con tutti i nazionali che sono tornati oggi a Milanello e si sono sottoposti a tampone. L’esito è negativo per tutti. Restano quindi out solo Duarte e Gabbia. Domani il primo allenamento con tutta la squadra, ma resta solo uno il dubbio: chi tra Brahim Diaz e Rafael Leão a sostegno di Zlatan Ibrahimovic?