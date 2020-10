Agnelli: “Affinità con Inter e Milan per la prima volta in 10 anni! Zhang…”

Andrea Agnelli ECA

Agnelli ha parlato in conferenza stampa a margine dell’Assemblea degli Azionisti della Juventus. Il presidente bianconero si è detto felice e soddisfatto di condividere strategie e idee con Inter e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni

FEELING – Andrea Agnelli parla della condivisione di strategie e idee con Inter e Milan: «L’incontro con Inter e Milan ha fatto scalpore? Ha fatto scalpore non so bene a chi, nel senso che siamo entrati dalla porta principale. Se non avessimo voluto farci vedere non avremmo fatto la riunione nella sede del Milan. Quello che c’è di positivo, almeno da parte mia, è che in dieci anni di gestione della Juventus è la prima volta che vedo un’affinità e un allineamento di interessi con Milan e Inter. Interessi reali e non di facciata, quindi condivisione di strategie per lo sviluppo della Serie A. Se lavoriamo assieme credo che la possibilità di crescita del sistema sia più probabile che non se non lavorassimo assieme».

RINGRAZIAMENTI – Agnelli ringrazia personalmente i rappresentanti delle due società milanesi: «Di questo sono particolarmente grato a Steven Zhang da una parte e il fondo Elliott dall’altra e poi al management che esprimono sia Inter che Milan. Quindi dico Alessandro Antonello da una parte, perché Giuseppe Marotta fa altro, lo dico io prima che scriviate che non l’ho citato, e Ivan Gazidis dall’altra. Questo fa si che se noi mettiamo insieme i nostri marchi e le nostre strategie a favore della Serie A, questa non può che avere un maggior successo. Quindi mi auspico che questa relazione vada avanti, ma non ho motivi per pensare il contrario».